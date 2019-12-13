BAL’da ilk yarı tamamlanıyor

Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor ilk yarının son maçlarını kazanarak devre arasına galibiyetle girmek istiyorlar. Ligin 13.haftasında Talasgücü Belediyespor iç sahada oynarken, Yahyalıspor ise deplasmanda oynayacak. Hem Talasgücü Belediyespor hem de Yahyalıspor devre arasına kazanarak girmenin hesabını yapıyor. 19 puanla 6.sırada yer alan Talasgücü Belediyespor ve 15 puanla 7.sırada yer alan Yahyalıspor devreye 3 puanla kapatıp ligin ikinci yarısına daha umutlu girmek istiyor.

Talasgücü Belediyespor evinde Kırşehir Mucur Yabanlıspor’u konuk edecek. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Yahyalıspor ise Cumartesi günü deplasmanda Aksaray ekibi Elit Naturel Eşmekaya Sultanhanıspor’a konuk olacak. Sultanhanı İlçe Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

İHA