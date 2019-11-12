BAL'da Çiğli Belediyespor fırtınası

BAL'da Çiğli Belediyespor fırtınası

12 Kasım 2019, Salı 13:36
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BAL'da Çiğli Belediyespor fırtınası

 

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 10. Grup'ta namağlup lider Çiğli Belediyespor, ilk 8 haftalık periyotta 8'de 8 yaparak 11 grupta 152 takımın yer aldığı ligde puan kaybı yaşamayan tek ekip olmayı başardı. Bu sezon bir çok kez kapısından döndüğü 3. Lig'e yükselmek için iddialı olduğunu gösteren İzmir temsilcisi, 8 maçta rakip fileleri 20 kez sarsıp, kalesinde sadece 5 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, pazar günü deplasmanda takipçisi Yalovaspor'la kozlarını paylaşacak. 24 puan toplayan Çiğli Belediyespor, 21 puanı bulunan rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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