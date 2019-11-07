İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir'in ilk boccia oyuncuları arasında yer alan Celal Akdeniz anısına "Engel tanımayanlar" adı altında engelli boccia turnuvası düzenlendi. Balçova'daki bir alışveriş merkezinde, "Engeller kalkıyor, yüzler gülüyor" sloganıyla yapılan organizasyonda İzmir BBSK'nın yanı sıra Gaziemir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Foça Belediyesi ve Buca Belediyesi’nin boccia takımlarından yaklaşık 50 sporcu mücadele etti.

Engelli sporcu kavramını artık kullanılmaması gerektiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, “Onlar için artık engelleri kaldıran sporcular kavramını kullanacağız. Kulüp olarak, bu sporcularımıza desteklerimizi büyüterek devam ettireceğiz" dedi. Turnuvada Odaman'ın yanı sıra İzmir BBSK yönetiminden Uğur Yelekli ve Ahmet Uğur Baran ile Gaziemir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Lütfü Özcan da sporcularla birlikte boccia oynadı. Tüm sporculara teşekkür belgesi, dereceye girenlere madalyaları verildi.

