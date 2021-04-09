Azerbaycan Bakanlar Kurulu yetkilileriyle EURO 2020 yerel organizasyon komitesi yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Bakü'de yapılması planlanan 4 karşılaşma için ilgili koronavirüs prosedürlerine uymak şartıyla yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği yönünde karar duyuruldu. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.



