Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de ev baklavası. Bilindiği üzere kökeni Orta Asya Türklerine dayanan baklava, özellikle bayramlarda misafirlere ikram etmek için özenle hazırlanıyor. Çıtır tadı ve ağızda dağılan şerbeti ile baklava, bayram sofralarının olmazsa olmazı arasında yer alıyor. Baklavanın şerbeti ile buluşması da tatlının en önemli anlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Bu sebeple bazı püf noktalara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Haliyle Peki, Baklava şerbeti nasıl yapılır? Baklava şerbeti kaç dakika kaynar, nasıl dökülür? Baklava şerbeti ölçüsü ve kıvamı nedir? sorularının yanıtları da özellikle bayram günleri de merak ediliyor. Geçmişten günümüze gelen en leziz, en güzel ve vazgeçilmesi en zor tatlılardan biri olan ev baklavası ile ilgili detayları derledik.

Baklava şerbeti nasıl yapılır? Baklava şerbeti ölçüsü ve kıvamı nedir?

Baklava şerbeti ölçüsü bire birdir, yani şeker ve su oranı eşittir. 1 tepsi baklava şerbeti için 4 bardak su 4 bardak şeker yeterli olacaktır. Bir tepsi baklava yaptıysanız şerbeti için 4 bardak su ve 4 bardak şeker yeterli gelecektir. Şerbet ölçüsünü doğru hazırladıysanız baklava ile ilgili diğer işleriniz daha da kolay olacaktır. Baklava şerbetinin yapım aşamaları şu şekildedir; Öncelikle bir tepsi baklava için 4 bardak su ve 4 bardak şeker hazırlanır. Suyun oda sıcaklığında olması gerekmektedir. Su ve şeker bir tencereye eklenir. Şeker eriyene kadar tahta bir kaşık yardımıyla karıştırıp ocağın altını orta ateşte açmalısınız.

Baklava şerbeti kaç dakika kaynar?

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra da 15-20 dakika kadar kaynatılır. Ocaktan alınmadan önce şerbetin içerisine dört beş damla kadar limon suyu eklenir. Diğer tatlılar için un ile yapılan tatlılardan şeker miktarının sudan daha fazla olması, irmikli tatlılarda ise irmiğin daha çok şişmesi için suyun daha fazla olması gerekmektedir.

Baklava şerbeti nasıl dökülür?

Şerbetin piştiğini anlayabilmek için bir kaşıkla şerbeti biraz yukarıdan tekrar tencerenin içine dökmeniz gerekir. Eğer ki döktüğünüz şerbet ip gibi çizgi halinde dökülürse olduğunu anlarsınız, eğer ki damla damla dökülürse birkaç dakika daha kaynatmanız gerekmektedir. Eğer hazırladığınız şerbet çok sulu olursa tatlınız lezzetli olmaz, şerbetli sos yerine ağzınızda sulu bir aroma kalır. Eğer şerbeti çok pişirirseniz de tatlının şerbetini çekmesi uzun sürer ve hepsini çekemez. Şekerpare, kalburabastı ve revani gibi unlu tatlılarda şerbet kaynar olmalıdır. Lokma tulumba gibi mayalı hamur ile yapılan tatlılarda da şerbetin çok ince olmaması gerekmektedir. Burgu baklava gibi tek tek açılmış tatlılarda şerbet ılık tatlı soğuk olmalıdır. Antep baklavasında ise hem tatlının hem şerbetin sıcak olması gerekmektedir.

Şekerlenme olmasını istemiyorsanız dikkat!

Baklava şerbeti genel olarak 20 dakika kaynatılır ve bahsettiğimiz kaşık testi yapılarak olup olmadığı kontrol edilebilir. Baklavanın bir süre sonra şerbetlenmesi sağlıklı şeker kullandığınızı göstermektedir. Hazır satılan tatlılar şekerlenmez çünkü glikoz şurubu kullanırlar. Glikoz şurubu sağlığa oldukça zararlıdır. Aynı zamanda baklava şekerleniyorsa şerbeti kaynarken içine limon suyu eklememişsinizdir. Şekeri su içinde iyice eritmeden şerbeti pişirmiş olabilirsiniz. Şerbetli tatlıları buzdolabında saklamak da tatlıların şekerlenmesine yol açar. Şekerlenme olmasını istemiyorsanız şerbetine limon suyu ya da limon tuzu ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda şeker eriyene kadar karıştırıp daha sonra pişirmeye başlarsanız baklavanız şekerlenmez. Eğer şekerlenme olduysa fakat şekerlenme oranı az miktarda ise tatlıyı bir tava içinde hafifçe ısıtarak hem çekeri çözebilirsiniz hem de tatlınız tazelenmiş olur.

Baklava şerbeti sıcak mı yoksa soğuk mu dökülür?

Eğer baklavanız şerbetini çekmediyse tatlının hamurunu katı yapmış olabilirsiniz. Fazla ya da az un kullanmış olabilirsiniz, şerbeti soğuk tatlıyı sıcakken dökme kuralına uymamış olabilirsiniz, tatlınızı yeterince pişirmemiş olabilirsiniz, şerbet kıvamı katı ya da fazla sulu olmuş olabilir. Şerbeti çekmeyen tatlılarınızı fırın içerisinde düşük ayarda biraz ısıttıktan sonra şerbeti daha çok çekmesini sağlayabilirsiniz. Eğer her yolu denediyseniz fakat yine de baklava şerbetinin kıvamını tutturamıyorsanız birçok hazır şerbet satan marka bulunmaktadır. Hazır şerbetler %100 pancar şekerinden üretilir ve GDO içermezler. Litrelik olarak teneke kutular içinde satılmaktadır. Hamurlu tatlılarda veya sütlü tatlılarda kullanılabilmektedir. Şerbeti sıcak dökmeniz gereken bir tatlı yapıyorsanız hazır aldığınız şerbeti ısıtarak kullanabilirsiniz. Baklava şerbetleri fiyatları markalarına ve miktarlarına göre değişmektedir.

Ev baklavası malzemeleri nelerdir?

Hamuru için gerekli malzemeler:

-2 tane yumurta

-1 bardak sıvı yağ

-1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)

-1 kaşık sirke

-½ çay kaşığı tuz

-4.5 silme bardak un

-½ paket kabartma tozu

-2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)

Üzeri için gerekli malzemeler:

-125 gr tereyağı

-½ bardak zeytinyağı

Şerbeti için gerekli malzemeler;

-3 bardak şeker

-3 bardak su

-½ limon suyu (taze sıkılmış)

Ev baklavası nasıl yapılır?

Şerbetli tatlıların çoğunda olduğu gibi öncelikle şerbeti yapıyoruz ki soğuması için vaktimiz olsun. Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu içine dökün ve birkaç dakika daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun. Daha sonra baklava hamuru için gerekli malzemeleri geniş bir kabın içine koyup yoğurun. Güzel bir kıvam aldıktan sonra 36 parçaya bölün ve 20 dakika dinlendirin. Parçaları altışarlı açacaksınız.

Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açıp üzerine nişasta serpin ve tekrar üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince oklava yardımı ile hepsini tepsi boyunda açın ve tepsiye yerleştirin. Tam ortasına cevizleri bolca koyun. Daha sonra diğer yufkaları üzerine koyun. Hepsi bitince dilediniz şekilde kesin ve eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarttıktan sonra soğumuş olan şerbeti üzerine dökün. En az 4 saat bekletin ve servis edin.

Ev baklavası kalori değeri kaçtır?

1 porsiyon ev yapımı baklava 401 kaloridir.

Ev baklavası nasıl dilimlenir?

Baklavayı yıldız şeklinde dilimlemek için öncelikle artı şeklinde kesin. Böylece baklava tepsisi 4 büyük dilime ayrılacak. Tekrar çapraz bir artı şeklinde daha keserek toplamda 8 büyük dilim elde edin. Ardından tepsiye paralel olarak dik şekilde kesmeye devam ederek baklavamıza şekil verebilirsiniz.

Baklava nasıl muhafaza edilir?

Baklavanın ilk günkü lezzetini korumak için doğru şekilde saklamak gerekir. Baklava saklamak konusunda doğru bilinen bir yanlış ise buzdolabında saklamak. Eğer baklavayı buzdolabına koyarsanız çabucak şekerlenir ve lezzetini kaybeder. Baklava, kuru ve güneşten uzak bir yerde 5 güne kadar tazeliğini korur.

Hamur olan baklava nasıl kurtarılır?

Öncelikle baklavanın hamur olmaması için püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Yeterince ince açılmamış hamurlar ile hazırlanan baklava ne yazık ki hamur olacaktır. Baklava yapmanın bir diğer püf noktası da şerbetini eklerken kontrollü olmak ve tek seferde şerbeti dökmemektir. Hamur çektikçe şerbeti eklerseniz baklavalar yeterince şerbetini çekmiş olur. Tek seferde şerbetini eklerseniz baklava hamur olur. Baklavanın hamur olmaması için püf noktalarını dikkatle uygulamalısınız aksi halde hamur olan baklava ne yazık ki kurtarılamaz.