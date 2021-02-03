Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan ve büyük takımlarda oynayan Baki mercimek, günümüzde futbol kariyerini tamamlamış oyunculardan biridir. Yurt dışında farklı takımlarda oynayan Baki mercimek Türkiye'deki Anadolu takımlarında da futbol kariyerini sürdürdü. Özellikle Beşiktaş 'taki performansı ile dikkatleri üzerine çekerek tanınan Baki mercimek, mevkii açısından başarılı oyuncular içerisinde yer alıyor. Çok küçük yaşlarda futbol kariyerine başlayarak önemli başarılar gösteren Baki mercimek hakkında birçok kişi de bilgi almaya çalışmaktadır. Ayrıca televizyonda gösterilen bir programda da yer alması ile beraber Türkiye'de tanınmış isimler arasına girdi.

Baki Mercimek nereli?

Baki mercimek hakkında en merak edilen konular içerisinde doğum yeri ve yaşantısı öne çıkıyor. Baki mercimek 18 Eylül 1982 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuş eski futbolculardan biridir. Aynı şekilde futbol kariyerine de Hollanda'da başlayan Baki mercimek, gösterdiği başarı ve performans ile farklı takımlara transfer oldu. Hollanda'da değişik akımlarda boy göstermesinin ardından Türkiye'ye transfer olan Baki mercimek, burada oynadığı takımlarda da önemli başarılara imza atan isimlerden biridir.

Baki Mercimek kaç yaşında?

18 Eylül 1982 yılında doğduğu için Baki Mercimek şu an 38 yaşındadır. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra televizyonda da dikkatleri üzerine toplayan Baki mercimek, Mesleki açıdan en iyi kariyerini Beşiktaş'ta gösterdi. Bulunduğu bölge itibariyle de hem Türkiye Ligi'nde Hem de Avrupa kupalarında oynayan Baki mercimek, şu an 38 yaşındadır.

Baki Mercimek hangi takımlarda oynadı?

Baki mercimek futbola 8 yaşında Ajax takımının altyapısında başladı. 1998 senesinde HFC Haarlem takımına transfer olan Baki mercimek, buradaki önemli başarısı ve performansı ile beraber İngiltere Premier Ligi'nin yolunu tuttu. Sandarlend takımında 2 yıl mücadele gösterdikten sonra 2002 senesinde Telstar takımına transfer oldu. Burada bir dönem kiralık olarak karı yeni sürdürdükten sonra Türkiye'nin Anadolu takımları arasında yer alan Gençlerbirliği takımına transfer oldu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği takımı ile 3 yıl boyunca boy gösteren Baki mercimek, büyük takımların da dikkatini çekti. Böylece Beşiktaş'a transfer olan Baki mercimek sözleşmesinin sona ermesi ile beraber Ankaraspor'a transfer oldu. Ancak TFF kararı ile Ankaraspor kime düşürüldükten sonra, MKE Ankaragücü takımına geçti.

Buradan da Diyarbakırspor’a geçerek ter döken tecrübeli oyuncu, 2010-2011 yılında Karşıyaka SK takımına transfer oldu. Bir sene sonra Bugsaş spora transfer olan Baki mercimek, 2 yıl sonra Gaziosmanpaşa takımı ile kariyerini sürdürdü. Ardından yeniden Bugsaşspor’a geçiş yapan oyuncu kariyerini burada devam ettirdi.

Baki Mercimek 2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Baki mercimek en son Bugsaşspor’da oynadıktan sonra futbol hayatına bu takımda son verdi. Jübilesini 2015 yılında gerçekleştiren Baki mercimek, daha sonra herhangi bir takımda oynamadı. Bu sebepten dolayı şu an profesyonel futbolcu olmadığı için herhangi bir takımdan maaş almıyor. Ancak oynadığı takımlar üzerinden takımlara bağlı olarak değişik yıllarda farklı maaşlar aldı. Futbol kariyerinden sonra televizyonda da boy gösteren Baki mercimek, bu sebepten Türkiye'nin tanıdığı futbolcu isimlerinden biridir.

Baki Mercimek Milli Takım kariyeri

Baki mercimek farklı kategorilerde 8 defa milli takım formasını terletti. İki defa U-21 takımında oynayan Baki mercimek, 5 defa da A2 milli takımında oynadı. Türkiye A Milli formasını ise 1 defa giyen Baki mercimek toplana 9 kez milli takımda görev aldı. Özellikle defans bölgesinde gösterdiği başarı ile dikkatleri üzerine toplayan Baki mercimek, Beşiktaş başta olmak üzere birçok farkı takımda oynayan en önemli sporculardan biri olarak ön plana çıkıyor.