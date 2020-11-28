Baker siftahı füzeyle yaptı!

3-1 kazanılan Yeni Malatya ve iç sahada 4-3 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşmalarında birer asist yapan 25 yaşındaki ön libero siftahı 45+1'de yaptı. Pinto'nun Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası topun başına geçen Lewis Baker ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda topu barajın üzerinden ağlara gönderdi. İngiliz oyuncu maç sonunda, "Önemli bir gol attım ama daha önemlisi gol yemememizdi. Antrenmanlarda bu frikikleri deniyorum, topun üzerine geldiğimde özgüvenli hissediyorum kendimi. Bugün denedim ve gol oldu" dedi.