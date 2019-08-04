Bakayoko sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da orta sahaya yapılacak takviye için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamak için harekete geçti.

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçilirken, Fransız orta saha oyuncusu ile de anlaşma sağlanması halinde işin biteceği bildirildi. Tüm pürüzler giderilirse Bakayoko’nun 1 sene kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği kaydedidli.

Monaco’dan 2017’de 40 milyon euroya Chelsea’ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın Premier Lig’de transfer döneminin sona ereceği 8 Ağustos tarihini de beklediği aktarıldı.

Bakayoko’nun da gelmesi halinde Galatasaray bu sezon Ada’dan Ryan Babel ve Seri’den sonra üçüncü transferini gerçekleştirecek. Bu 3 oyuncunun da İngiltere Premier Lig kökenli olması dikkat çekiyor.

(Milliyet)