Bordo-Mavililer'in devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas 3 maçlık suskunluğunu bozdu... Erzurum, Ankaragücü ve Sivas sınavlarını boş geçen Yunan yıldız, Kayseri'yi affetmedi. Nwakaeme'nin ortasında çok şık bir şekilde önüne alan ve kaleci Doğan'la karşı karşıya kalan 28 yaşındaki futbolcu düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Alanya'da da engel olamamıştı

Denizli ve Gaziantep karşısındaki 1-0'lık galibiyetlerde tek golü atan Bakasetas, 2-0'lık Yeni Malatya zaferinde de açılışı yapmıştı. Bu nedenle 'Çilingir' lakabını alan başarılı oyuncu, Alanya karşısındaki sayısıyla mağlubiyete engel olamamıştı. Dün de ilk ve tek golü kaydeden tecrübeli futbolcu beraberlikte büyük rol oynadı.

'Oynadığımız en iyi maçtı'

Maçın ardından konuşan Bakasetas şu ifadeleri kullandı: "Takımımıza katıldığımdan beri oynadığımız en iyi maçtı. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun yetmiyor. Kazanmayı tercih ederdim. Doğan'ı da kutluyorum, çok genç ve Türkiye adına önemli bir yetenek."



