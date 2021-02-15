Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Georgopoulos, "Açıkcası, ondan kısa sürede iyi performans bekliyordum; ancak Trabzonspor'da oynadığı üç maçta üç gol atmasını beklemiyordum. Bu benim için tam bir sürprizdi. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. İki sezondur Türkiye'de, bu nedenle uyum sorunu yaşamayacağını biliyordum; ama ilk üç maçın hepsinde gol atması gerçekten çok önemli. Atina'da oynadığı dönemde, onu gerçek pozisyonunda oynatmadılar. Az süre verdiler. Bu nedenle potansiyeli ortaya çıkmadı; ama Alanyaspor'da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Trabzonspor ise tam ona göre bir takım. Bundan sonrası için de çok iyi oynayacağı kanaatindeyim" dedi.

"AĞAOĞLU, SABAHA KARŞI TRANSFERİ BİTİRDİ, BAKASETAS'I 04.30'DA UÇAĞA KOYDU, GETİRDİ"

Abudllah Avcı'nın Bakasetas'ın gerçek yeteneğini keşfettiğini belirten Johnny Georgopoulos, "Başkan Ahmet Ağaoğlu, takip ettiğim kadarıyla, Bakasetas'ın transferi üzerinde çok yoğunlaştı. Bu transferin Trabzonzpor için çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyordu. Çok kararlı davrandı. Bir gece gitti Alanya'ya anlaşmayı yaptı ve sabah 04.30'da Bakasetas'ı uçağa koyarak Trabzon'a getirdi. Bakasetas, Abdullah Avcı ile çok daha üretken ve belirleyici oldu. Alanyaspor'da oynadığından farklı bir pozisyonda oynuyor. Daha önde ve bazen forvet gibi; gole daha yakın. Abdullah Avcı onu oyun sisteminin merkezine koydu. Daha önde oynatılıyor olması; onun gerçek performansını sahaya yansıtmasını sağladı. Abdullah Avcı çok önemli ve büyük bir teknik direktör. Bu planıyla Bakasetas'tan maksimum verim almayı başardı. Bakasetas, Trabzonspor'un kilit oyuncusu. Bence başarıya giden yolda onun rolü önemini arttırarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"YUNANİSTAN ONU KONUŞUYOR"

Fenerbahçe'nin Yunan orta saha oyuncusu Pelkas ile ilgili değerlendirme yapmak için erken olduğunu belirten deneyimli gazeteci, "Pelkas ile Bakasetas farklı oyuncular. Pelkas kanatlara da giderek oynayabilen bir oyuncu... Gelişem açık; ama Bakasetas kendini ispatladı. İstatistikler bunu gösteriyor. Yunanistan'da gazeteler onu manşete taşıdı. Herkes Bakasetas'ın Trabzonspor'daki performansından çok mutlu. Aynı performansı Yunan milli takımında da göstermesini istiyorlar. Pelkas da çok önemli bir futbolcu; ama Bakasetas şu anda çok daha fazla anlama sahip bir futbolcu olarak gözüküyor" dedi.