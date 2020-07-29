Bakasetas transferi için görüşmeler başladı!

Aytemiz Alanyaspor'un geçtiğimiz yaz AEK'ten kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, geride kalan sezonda takımın değişilmez isimlerinden olmuş ve Süper Lig'de 34 maçın tamamında oynayıp 10 gol ve 5 asist kaydetmişti. Bir süredir Serie A ekibi Lazio'nun gündeminde olan Yunan futbolcuyla ilgili İtalya'dan flaş bir haber geldi.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin forvet arkası mevkiinde oynayan futbolcunun transferini bitirmek için Alanya yönetimiyle görüşmelere başladığını yazdı. 27 yaşındaki Bakasetas'ın Akdeniz temsilcisiyle iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler