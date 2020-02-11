Bakasetas: 'Şampiyonluğa en yakın takım ...'

Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 26 maçta attığı 10 gol ve yaptığı 5 asist ile dikkatleri üzerine çeken Yunan oyuncu Tasos Bakasetas Türkiye'deki ilk röportajını Fanatik Gazetesi'ne verdi...

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Oynadığı futbol ve attığı gollerle sezonun ilk yarısına damga vuran Alanyasporlu Tasos Bakasetas, Türkiye'deki yaşantısı, uyum süreci ve Türkiye-Yunanistan dostulğu ile alakalı çok samimi açıklamalar yaptı. Erol Bulut'un kendisine verdiği görev ile kendini bulduğunu anlatan Yunan 10 numara Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili olarak "Biz aynı toprağın insanıyız, aynı kültürüz" açıklamasını yaptı...

Takım olarak hedeflerinden, Süper Lig'de en çok beğendiği futbolcudan, şampiyonluk ihtimali en yüksek ekibe ve idolünün kim olduğuna dair bir çok konuda konuşan Bakasetas'ın açıklamalarının tamamı Fanatik Gazetesi'nin YOUTUBE kanalında yer alıyor!

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