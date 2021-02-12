Alanyaspor’dan 3 milyon Euro bonservis karşığılında transfer edilen ve gelir gelmez attığı gollerle Trabzonspor’u sırtlayan Bakasetas, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan yıldız, “Bu salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen kulübün bana böyle bir yatırım yapmış olması, beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor. Elimden geleni yapıyorum ve takımın kazanmasına yardım etmeye çalışıyorum” dedi.

‘Adaptasyonum çok kolaydı’

Transfer sürecine değinen Bakasetas, “Başkanımız transfer görüşmesinde bana duydukları güveni ve isteği gösterdi. Futbolcu olarak istenildiğini hissetmek önemlidir. Benim de onlara verdiğim söz var. Sahada o sözleri tutmaya çalışıyorum. Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynamak ihtiyacım olan bir şeydi. Trabzonspor da bana bu şansı verdi. Adaptasyonum çok kolay oldu. Hatta ilk günden beri hep buradaymışım gibi hissediyorum. Takım arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Eğer o golü atmasaydım...’

27 yaşındaki 10 numara, “Eğer Trabzonspor’un oyuncusuysanız, hedefleriniz daima yüksek olur. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak için buradayım. Büyük başarılar elde etmekten başka bir hedefim yok. Burada hayatımdan çok memnunum ve mutluyum. Kesinlikle her maça kazanmaya konsantre oldum” dedi. Bakasetas geçen sezon Alanyaspor formasıyla son dakikada attığı golün hatırlatılması üzerine ise, “Eğer o golü atmasam, burada olamayacaktım. Hayatın belli bir akışı ve karması olduğuna inanıyorum. Ben her zaman giydiğim formanın hakkını vermeye çalışacağım” yorumunu yaptı.

‘Türkiye başarılı olacak’

“Bu Avrupa Şampiyonası’nda Yunanistan yer almayacak. Türkiye’nin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Milli Takım düzeyinde büyük başarılar yakalayacağınıza eminim. Aynı zamanda her iki ülke de son yıllarda Avrupa’ya ciddi düzeyde oyuncu gönderiyor. Bu çok önemli.”

‘Altyapı gerçekten mükemmel’

“Trabzonspor’un çok kıymetli bir altyapısı var. Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gibi örnekleri görüyoruz. Bu şekilde devam ederse, Trabzonspor altyapısı önümüzdeki yıllarda da Avrupa’nın önemli kulüplerine genç yeteneklerini gönderebilir diye düşünüyorum”