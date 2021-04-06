Bakasetas iki sezonda da 10 gol barajına ulaştı
Geçen sezon Süper Lig'e transfer olan Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, Alanyaspor forması altında 10 golle ilk sezonunu tamamlamıştı. 2020-21 sezonunda ilk yarıda Alanyaspor, ikinci yarıdan itibaren Trabzonspor forması giyen Bakasetas yine çift haneli gol sayılarına ulaştı. Bakasetas ikinci sezonunda da 10 gol barajını yakalamış oldu
Geçen sezon Süper Lig'e transfer olan Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, Alanyaspor forması altında ilk sezonunu 10 golle tamamlamıştı. Bu sezon ilk yarıda Alanyaspor forması giyen ve ligde 7 gol atan Bakasetas, ikinci yarıdan itibaren Trabzonspor'da görev yapıyor. Yunan oyuncu Trabzonspor'da da 12 lig maçında 6 gole imza attı. Toplamda da ise 13 gole ulaştı
Bakasetas son iki sezonda Süper Lig'de 10+ gol sayısına bir başka deyişle çift haneli gol sayılarına ulaşan tek oyuncu oldu. Bakasetas ayrıca 2021 senesinde Trabzonspor'un en golcü oyuncusu oldu
2019-2020 Süper Lig 34 maç 10 gol
2020-2021 Süper Lig 31 maç 13 gol (iki takım)