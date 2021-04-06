Bakasetas iki sezonda da 10 gol barajına ulaştı

Geçen sezon Süper Lig'e transfer olan Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, Alanyaspor forması altında ilk sezonunu 10 golle tamamlamıştı. Bu sezon ilk yarıda Alanyaspor forması giyen ve ligde 7 gol atan Bakasetas, ikinci yarıdan itibaren Trabzonspor'da görev yapıyor. Yunan oyuncu Trabzonspor'da da 12 lig maçında 6 gole imza attı. Toplamda da ise 13 gole ulaştı

Bakasetas son iki sezonda Süper Lig'de 10+ gol sayısına bir başka deyişle çift haneli gol sayılarına ulaşan tek oyuncu oldu. Bakasetas ayrıca 2021 senesinde Trabzonspor'un en golcü oyuncusu oldu

2019-2020 Süper Lig 34 maç 10 gol

2020-2021 Süper Lig 31 maç 13 gol (iki takım)