Bakasetas: Hocamız futbolculardan çok çalışıyor

Beşiktaş maçında iki gol atarak maça damga vuran Bakasetas mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Bakasetas'ın yaptığı açıklamalar...

Elbette galip gelmemiz önemliydi. İyi oynadık ve iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımızla iki maç kaybettikten sonra iyi reaksiyon gösterdik. Kazandığımız zaman gol atmak beni daha çok mutlu ediyor. Takım arkadaşlarıma mücadelelerinden dolayı teşekür ederim.

Maçın yıldızı kim?

Ben oyumu Tzevallas'a verirdim.

"Çağdaş hoca futbolculardan çok çalışıyor"

Çağdaş Hocamızla birlikte oyunsal anlamda çok geliştik. Topa sahip olup rakipleri domine ediyoruz. Hocamız çok hırslı biri. Futbolculardan daha fazla çalışıyor. Bizim her sorumuza en ufak detaya bile maçta ve antrenmanda cevap verebiliyor. Bütün takım arkadaşlarımız kendisiyle çalıştığı için oldukça mutlu.