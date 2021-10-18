Bakasetas fırtınası! 13 milyon 750 bin euro kazandırdı

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor 'u liderliğe taşıdı. Yunan futbolcu, Fenerbahçe 'yi 3-1 yendikleri maçta attığı iki golle haftanın maçına damga vurdu.

Trtspor'da yer alan habere göre; Bu sezon etkili futboluyla dikkat çeken başarılı oyuncu, 7 golle krallık yarışında da zirveye yerleşti. 3 kez de asist yapan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, istikrarlı görüntüsüyle de alkış aldı.

Yunan futbolcu, ligdeki 9 maçın 8'inde skora katkı yaparak yıldızlaştı. 5 maçta gol sevinci yaşayan deneyimli oyuncu, 3 karşılaşmada da gol pası verdi.

13 milyon 750 bin euro kazandırdı

Anastasios Bakasetas, sadece deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları İttifak Holding Konyaspor maçında skora katkı yapamadı.

Yunan orta saha, Trabzonspor'un kazandığı 21 puanın 16'sına direkt katkı yaparken kulübüne 13 milyon 750 bin euro kazandırdı.

Bu arada Bakasetas Süper Lig'deki ilk serbest vuruş golünü de Fenerbahçe'ye atmış oldu.