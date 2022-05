Alanyaspor’da iken Trabzonspor ’a attığı son dakika golüyle Bordo-Mavililer’e şampiyonluk yolundaki en ağır darbelerden birini vurmuştu Bakasetas... Aradan 6 ay geçti ve Yu nan oyuncu, hikayenin baş kahramanlarından biri olarak Trabzon’a geldi. Hep kritik anlarda sahneye çıktı, hayati goller attı. Ta raftarların ‘Çilingir’ lakabını taktığı Bakasetas, tarihi şampiyonlukta kilit rol oynadı. Kısacası bir borcu vardı, hesabı kapattı. Fırtına’nın yıldız 10 numarası, şampiyonlukla ilgili duygularını ve daha fazlasını FANATİK’e anlattı...

‘Kupa töreni bambaşkaydı’

■ Antalyaspor maçında şampiyonluğa ulaştıktan sonraki coşku mu, kupa töreni mi, yoksa Olimpiyat Stadı’nda 70 bin kişinin yarattığı atmosfer mi? Kutmalarda en unutamadığın an hangisiydi?

Açıkçası üçünde de çok yoğun duygular hissettim ve her saniyesini yüzde 100 yaşadım. Ancak kupa töreninin olduğu gün bambaşkaydı. Denizde başlayan kutlamalar üstü açık otobüste devam etti ve ardından stattaki atmosfer, organizasyonlar hepsi mükemmeldi. İnanılmaz eğlendik, büyüleyici bir partiydi. İnsanların o sevincine tanıklık etmek ve en önemlisi de o mutluluğu getiren kişilerden biri olduğunu hissetmek beni çok gururlandırdı.





‘Burası tam bir futbol şehri’

■ Futbolcular transferden önce birbirleriyle konuşur, Bakasetas bir arkadaşına Trabzonspor’u anlatacak olsa neler söyler?

Yakın arkadaşlarımın hemen hepsi zaten Trabzonspor’la ilgili neler düşündüğümü iyi biliyor. Burası büyük bir camia ve belki de futbol oynayabileceğin en iyi yerlerden birisi. Gerçek bir futbol şehri. Trabzonspor’un başarısı, insanların en önemli motivasyon kaynağı burada. Stat muhteşem, tesisler güzel... Şunu da söylemem lazım; Yunanistan’dan gelen ve Türkiye’de yaşayan insanlarız. Herkes bize çok iyi davranıyor ve burada olmaktan çok mutluyuz.

‘Kulaklarımı hissetmiyorum’

■ Bakasetas’ı Türk Futbolu’nda şu ana kadar en çok şaşırtan şey nedir?

Özellikle de Trabzon’da... İlk sırada statları söyleyebilirim. Daima müthiş bir ambiyans var. Trabzon’daki maçlarda rakipler üstünde büyük baskı kuruyor taraftarlarımız, ıslıklar yüzünden bazen ben bile kulaklarımı hissetmiyorum. Şehirde insanların bize inanılmaz bir sevgisi ve ilgisi var. Dolayısıyla dışarıda dolaşmak hiç kolay değil. Yemek yemeye gittiğinizde hesap almak istemiyorlar çoğunlukla. Trabzon’daki tutku kolay açıklanabilecek bir şey değil.

‘ Galatasaray maçında patlama yaşadım’

■ Şampiyonlukta kırılma maçı hangisiydi ve ilk sıraya hangi golünü koyarsın?

Deplasmandaki Galatasaray galibiyeti kesinlikle. Geriden gelip son 8 dakikada kazanmıştık ve tam anlamıyla bizi şampiyonluğa inandıran maçtı. İlk sıraya da o karşılaşmadaki golümü koyarım. Çünkü bir önceki hafta Giresunspor’a karşı üst üste 2 penaltı kaçırmıştım. Beni çok yaralamıştı, acı vermişti. Teknik heyet, takım arkadaşlarım, taraftarlar büyük destek vermişlerdi o süreçte bana. Galatasaray’a attığım golün ardından da duygu patlaması yaşadım.

■ Alanya’dayken, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adın anılmıştı. Bu mutluluğu yaşayınca, iyi ki Trabzonspor’a geldim diyor musun?

Buraya geldiğim ilk günde anladım zaten doğru karar verdiğimi. Elbette şampiyonluk hem Trabzonspor hem de benim için çok özel oldu. Şunu söyleyebilirim; transfer olduğumdan beri iyi ki bu ailenin bir parçasıyım diye düşündüm.

Şampiyonlar Ligi için neler söyler? Gruplara kalma ve başarılı olma şansı nedir Trabzonspor’un?

İlk ve büyük hedefimiz gruplara kalmak. Bunu başaracak potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum. Ben erkenden söz vermeyi seven birisi değilim ancak çok çalışacağımızın ve sonuna kadar mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim. Şampiyonlar Ligi muhteşem bir arena. Dünyadaki en iyi futbolcular orada oynuyor ve rekabet ediyorsunuz. Bir rüya yaşamak gibi. Özellikle o müziği Trabzon’da duymak çok özel olacak.

Transferde Fiorentina, Sporting Lizbon gibi kulüplerle adın geçiyor, Trabzon’da kalacak mısın?

Bu sadece benim cevap vereceğim bir soru değil. Yetkili olan kulüptür. Eğer bir teklif gelirse, sonrasında sürece bakılır. Ben hırslı ve hedefleri olan bir oyucuyum. Her zaman limitlerimi zorlamak isterim. Nereye kadar ulaşacağımı görmek istiyorum. Şu an zaten çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Şampiyon olduk, mutluyum. Sahip olduğum her şeyi bana veren yerdeyim. 2 yıllık kontratım var. İlerisini zaman gösterecek.

"Taraftar için daha anlamlı"

■ Bakasetas bu röportaja bir başlık atacak olsa, ne derdi?

Adanmışlığın, karakterin ve inancın zaferi derdim.. Bu 3 kelime çok şey anlatıyor. En başından beri yüzde yüz şampiyonluğa konsantreydik ancak takım olarak çok fazla bir şey söylemek istemedik. Çünkü futbolda kelimeler değil, sahada yaptıklarınız önemlidir. İddianızı, gücünüzü sahada göstermelisiniz. Biz de bunu yaptık. Ligde en iyi takım bizdik ve sonuna kadar hak ettik. Her maça final gibi çıktık. Sezon içinde hiçbir zaman acaba demedik, endişe duymadık. Galibiyet serileri yakaladık, yanımıza kimseyi yaklaştırmadık. Geriye düştüğümüz hemen her maçta reaksiyon gösterdik. Evet bu şampiyonluk bizim için önemliydi ancak taraftarımız için anlamı çok farklı. Yıllarca çok şey yaşadılar, üzüntüler çektiler, bazen çok yaklaştılar olmadı. Bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyorlardı ve hep birlikte başardık.

"Lemina ve Obinna beni zorlamıştı"

Süper Lig kariyerinde seni en çok zorlayan oyuncu kim oldu ve Trabzonspor’daki takım arkadaşlarından kime karşı oynamak istemezdin?

Daha önce Galatasaray’a karşı oynarken Lemina ile mücadele etmek zor olmuştu. Farklı tarzı olan bir oyuncu. Enteresan özellikleri var. Göztepeli Obinna da güçlü bir isim. Birebir oynamayı, yakın mücadeleyi seviyor. Elbette Lemina ile Obinna aynı seviyede diyemem ancak ilk olarak aklıma gelen iki oyuncu onlar. Trabzonspor’da da kesinlikle Siopis. Çok koşuyor, hiç bırakmıyor, her zaman arkanızda. Ona rakip olmak kolay değil. Bir diğeri Hamsik. Marek asla topu kaybetmiyor, ayağından almak çok zor.

Safa Can Konuksever