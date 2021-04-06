Bakasetas: Doğan Alemdar'ı kutluyorum
Trabzonspor'a devre arasında transfer olan Bakasetas, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımının tek golünü atan Bakasetas, geldiği günden beri en iyi oyunu oynadıklarını söyledi ancak kaleci Doğan'ı geçemediklerini söyledi
Bakasetas maçın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:
"Takıma katıldığımdan bu yana oynadığımız en iyi maç olabilir. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun maalesef yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim.
Doğan Alemdar'ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli... Türkiye adına da önemli bir yetenek. Kendisini tebrik ediyorum ve en iyi dileklerimi sunuyorum"