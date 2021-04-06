Bakasetas maçın ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

"Takıma katıldığımdan bu yana oynadığımız en iyi maç olabilir. Bu tarz rakiplere karşı iyi oyun maalesef yetmiyor. Ben kazanmayı tercih ederdim.

Doğan Alemdar'ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli... Türkiye adına da önemli bir yetenek. Kendisini tebrik ediyorum ve en iyi dileklerimi sunuyorum"