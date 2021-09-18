Bakasetas: Bu statta oynamayı seviyorum

Trabzonspor 'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Kasımpaşa maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Bakasetas, "Galiba bu statta oynamayı seviyorum. Bu galibiyetten sonra çok mutluyuz. Son haftadaki beraberlik sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Bugün de bunu gösterdiğimiz için çok mutluyuz."

"Trabzonspor taraftarlarının gözünde Trabzonsporlu futbolcuların dünyanın en iyi futbolcuları olduğunun farkındayız. Taraftarlarımızdan ricam, kötü anlar yaşadığımız zaman desteğe ihtiyacımız var. Hepimiz Trabzonspor'un iyiliği için buradayız." ifadelerini kullandı.