Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı sebebiyle 84'üncü kez düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu'nun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Büyük Atatürk Koşusu'nun startına Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katıldı. Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de başlayan koşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ankara, milli mücadelemizin karargah şehri" dedi. Kasapoğlu, şunları söyledi;"27 Aralık ülkemiz için bir sembol, Ankara için çok önemli bir koşu. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı. Ankara milli mücadelemizin sembol şehri. Karargah şehri. Gazi'nin Ankara'ya teşrifi ile başlayan bu koşuya Ankara'nın ev sahipliği yapması çok ama çok önemli. Her yıl halkımızın ilgisinin oldukça fazla olduğu bir koşu. Bu yıl 1800 kişilik rekor bir katılım oluyor. Halkımızın spora, atletizme ilgisi bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Atletizm ülkemiz için çok önemli bir branş. Son yıllarda atletizm ve branşlarda geldiğimiz seviye bir spor devrimini gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Spor bileştiren, dönüştüren bir unsur. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle sporu tabana yaymış bir toplumla çok daha iyi ve güzel bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum."

Kasapoğlu'nun silah atışıyla Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 14.20'de start alan 10,8 kilometrelik koşuda 303 kadın, 984 erkek sporcu yarıştı. Ankara Tren Garı'nda sona eren yarışta kadınlarda Beşiktaş Spor Kulübü'nden Semra Karaaslan 34.17'lik derecesiyle ilk sırada yer alırken Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Elif Karabulut Dağdelen 34, 36'lık derecesiyle ikinci, Enka Spor Kulübü sporcusu Fatma Arık 34.48'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Getaye Fisseha Gelaw, 29.04'lük derecesiyle koşuyu ilk sırada tamamlarken, Fenerbahçe Kulübü sporcusu Süleyman Bekmezci 29.11'lik derecesiyle ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü sporcusu Saffet Elkatmış 29.22'lik derecesiyle koşuyu üçüncü sırada bitirdi. Koşuda dereceye girenlerin ödülleri Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - ANKARA / DHA