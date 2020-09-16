Bakan Muharrem Kasapoğlu: Bize güç veriyor
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hasan Doğan Stadı'nın bahçesinde kurulan portatif havuzda genç yüzücüleri ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Mutluluk verici bir tablo. Mutlu olmamak mümkün değil. Bu güzelliklere şahit olmak, bu güzelliklerin içerisinde olmak hakikaten bize güç veriyor" dedi.
Ankara’da 9 tane portatif havuz kurduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Havuzlarımız dolu bir şekilde, pandemi koşullarında çalışmalarını devam ettiriyor. Erişilebilirliği artırmak adına hem yeni havuzlar inşa ederken hem de pratik olması sebebiyle portatif havuzlarımızı kuruyoruz. Türkiye genelinde 100 havuz, Ankara genelinde 9 havuz kuruldu" açıklamalarında bulundu.