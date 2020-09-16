Bakan Muharrem Kasapoğlu: Bize güç veriyor

Ankara’da 9 tane portatif havuz kurduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Havuzlarımız dolu bir şekilde, pandemi koşullarında çalışmalarını devam ettiriyor. Erişilebilirliği artırmak adına hem yeni havuzlar inşa ederken hem de pratik olması sebebiyle portatif havuzlarımızı kuruyoruz. Türkiye genelinde 100 havuz, Ankara genelinde 9 havuz kuruldu" açıklamalarında bulundu.



