Bingöl’de temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Dikme Köyü sınırlarında bulunan Haserek Kayak Merkezi’nde Bingöl Kayak Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Kayak kıyafetlerini giyen Kasapoğlu, kar motoru kullandı. Bingöl Kayak Kulübü üyeleri tarafından Türk bayrağıyla sunulan gösteri beğeniyle izlendi. Gösterinin ardından sporcular, Türk bayrağını öperek Bakan Kasapoğlu’na takdim etti. Gösteri sunan çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektiren Kasapoğlu, daha sonra kayak merkezinde bulunan Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait tesiste genç sporcularla buluştu. Bakan Kasapoğlu’na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Gençlik ve Spor Bingöl İl Müdürü Mahmut Danayiyen de eşlik etti.