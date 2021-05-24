Fransa Lig 1'de sezon tamamlandı ve milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, sezonu 83 puanla lider olarak tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Lille, son hafta karşılaşmasında deplasmanda Angers'yü 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu karşılaşmada milli yıldızımız Burak Yılmaz bir de gole imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyadan Lille'de şampiyonluk yaşayan milli yıldızları tebrik etti.

Kasapoğlu, yaptığı paylaşımda "Bizi Lille'in şampiyonluğu için heyecanlandıran bizim çocuklara helal olsun. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kasapoglu/status/1396569782988812289



