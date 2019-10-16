Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu Golbol Milli Takımını ve Dünya Şampiyonasında madalya kazanan kadın boksörleri makamında ağırladı.

Ziyaret sırasında konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız ve bu anlamda sembol isimler olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Voleybolda kızlarımız son saniyeye kadar mutlu ettiler. Ülkemizin kadınları ile gururu duydum. Bu ülkenin kadıları her alanda özverisiyle şefkatiyle katkısıyla bu coğrafyaya bu kültüre çok katkılar sağladı. Gerektiğinde savaşta cepheye koşmuş. Nerede ne ihtiyaç varsa kadınımız bizim için önemli. Bu sebepten sizlerin bu başarılarının genç kızlarımız ve sporcularımız için önemli bir model olduğunu düşünüyorum” dedi.