Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tokyo’daki buluşmada Federasyon Başkanı Metin Şahin ve Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da yer aldı.

Görüşmenin ana konusu Türkiye Tekvando Federasyonunun girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Ankara’da yapılması planlanan uluslararası kamp ve antrenman merkezi oldu.

WT Başkanı Choue, bu girişim nedeniyle Bakan Kasapoğlu ve Şahin’i kutladı. Choue, tesisin başta Türk tekvandosu olmak üzere dünya tekvandosuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Choue, Türkiye’nin tekvandoda dünyanın en güçlü ülkelerinden olduğunu ve Tokyo’da olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarda 4 madalya kazandığını hatırlatarak, Türkiye Tekvando Federasyonunu Bakan Kasapoğlu nezdinde tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu da özellikle tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek yapılması planlanan merkezin tekvandoya büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Kasapoğlu, olimpiyatları ve paralimpik oyunları 4 madalyayla tamamlayan federasyonu da kutladı.

Başkan Şahin de hem Bakan Kasapoğlu’na hem de WT Başkanı Choue’ye destek ve takdirleri için teşekkür etti.

ANKARA (AA)