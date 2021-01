Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina’da düzenlenen protokolde konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin her ilinde taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Kasapoğlu, “19 yıl önce 1 adet yurt varken Balıkesir’de şu an 12 yurt var. Devam eden, planladığımız çalışmalarımız var. Yurt kapasitemiz bin 50’den 8 bin 500’e dayandı. Bununla birlikte gençlik merkezleriyle, tesisleriyle taş üstüne taş koymaya devam ettik ve devam edeceğiz. Bugünkü yatırımlarla Balıkesir’imizin Adalar’dan Havran’a kadar, Sındırgı’dan Ayvalık’a kadar her bir noktasında gençlerimiz, kadınlarımız, sporcularımız, Balıkesir’in tüm halkı için en güzel tesisleri hep birlikte inşa edeceğiz. Ben bu tabloyu önemsiyorum. Çünkü burada bir kardeşlik tablosu var, beraberlik, birlik tablosu var. Yerel yönetimiyle, milletvekiliyle, Bakanlığıyla tüm idarecileriyle el ele vermiş bir tablo var” ifadelerini kullandı.

“300 BASKETBOL ALANI İLE GELECEĞİN DEV ADAMLARI BALIKESİR’DEN ÇIKACAK”

Kasapoğlu, Bakanlığın kapılarının ve imkanlarının tüm halka açık olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bugün birkaç ay önce konuştuğumuz spor tesisleri, salonlar, sentetik sahalar, 30’a yakın semt sahasını Balıkesir’in tümüne yayıyoruz. Yürüyüş yolları, atletizm pistleri, koşu yolları, tenis kortları inşa edeceğiz. 8 tane açık, kapalı tenis kortu, basketbol, voleybol alanları 11 adet inşa edeceğiz. 300 basketbol alanı, bu çok önemli bir konu, ‘10 Bin Pota’ projesi kapsamında Balıkesir’imize normalin çok çok fazlasını veriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Balıkesir’den yarının dev adamlarını yetiştirmekten dolayı da umutlu inançlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Spor salonlarımız, geleneksel sporlara ait tesislerimiz, yağlı güreş, okçuluk alanlarıyla, tüm ilimize hitap edecek gençlik merkezlerimizle, inşallah yine bu ruhla, bu enerjiyle en kısa sürede tamamlanacak; buna inancımız tam. Balıkesir’de çok önemli bir ilki gerçekleştirdik. Ülkemizin en yeni gençlik merkezlerimizden birini tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde onun açılışını birlikte gerçekleştireceğiz ve oradan uluslararası anlamda çalışmalara, kendini ortaya koyacak gençlerimizi yetiştireceğiz. Uluslararası gençlik merkezi olması noktasında da çok anlamlı bir başlangıç. Birleşmiş Milletler ile yaptığımız bir çalışma ve ben bu manada Büyükşehir Belediyemize katkı ve iş birliği dolayısıyla teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.”

Gençlik ve Spor Bakanlığınca imzalanan protokol kapsamında Balıkesir’in 20 ilçesine yapılacak yatırımlar şu şekilde:

-10 yüzme havuzu yapımı

-1 büyük gençlik merkezi yapımı

-1 ilçe tipi gençlik merkezi yapımı

-9 tip gençlik merkezi yapımı

-Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’ne, atlı okçuluk tesisi, 4 betonarme tribün, 4 soyunma odası, 2 kapalı tenis kortu, mevcut spor salonunun tamamlanması, 4 nizami futbol sahasının sentetik çim zeminleri ile 1 doğal çim futbol sahasının çiminin yenilenmesi, sentetik koşu pisti ve bisiklet yolu yapımı

-İçerisinde 4 yörük çadırı, yağlı güreş alanı, 300 seyircili portatif tribün, soyunma odaları, geleneksel okçuluk alanı ve cirit sahası bulunan geleneksel Türk sporları tesisi yapımı

-1 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahasının sentetik çim zemini ile tel örgüsünün yapımı

-1 adet 500 seyircili spor salonu yapımı

-1 adet 250 seyircili spor salonu yapımı

-1 cep spor salonu yapımı

-3 spor salonu yapımı

-26 sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-1 kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı

-2 adet üç kulvarlı yürüyüş yolu yapımı

-1 atletizm pisti yapımı

-1 koşu yolu yapımı

-8 açık tenis kortu yapımı

-2 kapalı tenis kortu yapımı