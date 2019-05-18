Bakan Kasapoğlu’nun mesajı şöyle:

“Bugün 19 Mayıs 2019... Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve bütün milletimizin can pahasına destek verdiği İstiklal Mücadelemizin başlangıç noktası Samsun’da ilk adımın atılmasının üzerinden tam 100 yıl geçti.

O gün Samsun’dan yayılan ateş bütün memleketi sararken, yüreği istiklâl aşkı ile çarpan her bir vatan evladı aşkla, inançla, ümitle bu kutlu mücadelenin bir neferi oldular. Vatanın çiğnenmesine izin vermediler ve işgalci emperyalistleri dize getirdiler.

Bugün büyük hedeflerle yeni ufuklara taşıdığımız Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz işte bu destansı mücadelenin eseridir.

Gururla söyleyebilirim ki, bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hâlâ canlıdır, hâlâ ayaktadır.

Yüz yıldır iftiharla yaşattığımız istiklal ruhu, ülkesini daima ileriye taşıma kararlılığındaki gençlerimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır.

Bu ülkenin genç nesilleri, Cumhuriyetimize, istiklâlimize, hukuka, demokrasiye sadakatle sahip çıkmakta, adalet ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için var güçleriyle çaba göstermektedirler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye’nin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerimizle geleceğe yürüme, bu yolda onlarla yol arkadaşlığı yapmak bizim için büyük bir gurur vesilesidir.

Türkiye’nin yarınları olan gençlerimiz için gece gündüz çalışmakta, onların en iyi şekilde yetişmesi için her türlü imkanı hazırlamakta kararlıyız.

Bunu yaparken, nesillerimizin geçmişleriyle, ecdadımızın mirası olan medeniyet mirasımızla bağlarını güçlendirmeyi de çok önemli bir görev kabul ediyoruz.

Biliyor ve inanıyoruz ki; bir toplumda genç nesiller geçmişinden habersiz, temel değerlerine ve geleneklerine yabancı yetişirse, o ülke kendine sağlam bir gelecek inşa edemez.

Bizler adaleti, hakkaniyeti ve merhameti esas alan, her insanın hukukunu gözeten, büyük medeniyetler kurmuş, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir geleneğin takipçileriyiz.

Bizler tarihe yön vermiş muhteşem bir geleneğin varisleriyiz.

Geçmişten aldığımız bu zengin insanlık mirasını geleceğe taşıma mesuliyetini omuzlarımızda hissediyor, gençlerimizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamanın gayretiyle çalışıyoruz.

Bu yolda Türkiye’nin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile memleketimizin her köşesini hizmetlerle, yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, aziz milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar için fedakârca mücadele eden bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Bıraktıkları aziz emanete gençlerimizle birlikte sahip çıkacağımıza, onu iftiharla koruyup gözeteceğimize söz veriyorum.”



