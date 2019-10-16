Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Değerli futbolcularımızın Mehmetçiğimize olan sevgisini, selamını farklı yöne evirmek isteyenler var. Fransız Bakan’ın UEFA’ya yönelik şikayet konusu var. Sahadaki başarısızlığı masa başı bir takım oyunlarla başka yöne çekmek isteyenlerin bu çalışmalarını dünya spor kamuoyunun yemeyeceğini ifade etmek istiyorum. Bunlar eski oyunlar!” dedi.

Bakan'dan Enver Cenk Şahin'e destek

Barış Pınarı Harekatı’na sosyal medyadan paylaştığı mesajla destek veren Enver Cenk Şahin, formasını giydiği Almanya 2.Lig ekibi Saint Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Kendisine kulüp bulması istenen Cenk Türkiye’ye gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 25 yaşındaki oyuncuyu makamında kabul etti. “Kahraman ordumuza muzafferiyet diliyorum. Gayet hızlı mükemmel bir şekilde ilerleyen insanlığın esenliği ve barışı için çalışan süreç var” diyerek söze başlayan Kasapoğlu şunları söyledi: “Cenk bizi yurt dışında gururla temsil eden arkadaşımız. Onun bu davranışı bir hakareti bir suçu ortaya koyan bir davranış değil.

‘Şanla şerefle anılacaklar’

“Onu linç edenler ve sportif yaşamı noktasında kendisinin kariyerini bölmek isteyenler ciddi bir şekilde haksızlık ortaya koyuyorlar. Bundan sonra ki süreçte ne gerekiyorsa gerek ülkemiz adına gerek spor camiası adına tüm imkanlarımızla kapılarımızın ve gönül kapılarımız sonuna kadar açık. Bugünleri tarih yazacak. Herkesin yaptığı hareket, söylediği ifadeler tarihe birer not olarak geçiyor. Gerek Cenk gerek diğer sporcularımız tarihin o sayfalarında şanla şerefle anılacak. Biz her zaman onların yanındayız. Bu süreçte haksızlık yapanlar da ısrarla gerçeklere kaşı gözlerini kaptanlar da hafızlarda utanç vesilesi olarak yer alacak. Spor birlik, beraberlik demek. Biz hiçbir zaman sporun bu ruhundan vazgeçmeyeceğiz”

‘UEFA basiretli olsun’

Fransız futbolcu Griezmann’ın daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un önünde verdiği asker selamının fotoğrafını da gösteren Bakan Kasapoğlu, “O gün Griezmann’ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor. Bunu dünya spor kamuoyunun takdirine sunuyorum. UEFA’yı kendilerine ulaşan soruşturma talebi nedeniyle basiretli olmaya davet ediyorum.”ifadelerini kullandı.