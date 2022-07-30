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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkcell Süper Kupa maçında Sivasspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

30 Temmuz 2022, Cumartesi 23:22 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında Sivasspor 'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor 'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde rakibini yenerek kupayı kazanan Trabzonspor'u kutluyorum. Şampiyon olan bordo mavili ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Demir Grup Sivasspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum."


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(ÖZET) Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu: 4-0


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