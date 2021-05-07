Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları’na para atletizmde kota alan milli sporcular Büşra Nur Tırıklı, Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz’ı tebrik etti.

Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım sürecinde milli sporculardan güzel haberlerin gelmeye devam ettiğini kaydeden bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Para atletizmde görme engelli sporcumuz Büşra Nur Tırıklı ile özel sporcularımızdan Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz, dünya sıralamasında ilk 6’da yer alarak Tokyo 2020’ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcularımızı gönülden kutluyor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda kendilerine başarılar diliyorum."