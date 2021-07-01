Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesinden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli tenisçi Büşra Ün’ü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanarak bir ilki gerçekleştiren milli tenisçimiz Büşra Ün, başarılarına bir yenisi ekleyerek Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Büşra kardeşimi yürekten kutluyor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.