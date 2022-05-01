Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig 'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçlarının ardından ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u kutluyorum. Futbolcular, teknik heyetler, yönetimler ve kulüp taraftarlarını tebrik ediyorum. MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'a gelecek sezonda mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum"

İstanbul DHA



