Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nı meclise taşıyacağını açıkladı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları;

Ülkemizin sahip olduğu genç nüfusun potansiyelini olabildiğince kullanacağız. Vakıf üniversiteleriyle yaptığımız mutabakatla spor mu eğitim mi ikilemini ortadan kaldırdık. Hafta boyunca, federasyonlarımızla başarımızı nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi konuşacağız. Futbolumuzdaki tüm sorunların çözüm yollarını teferruatlı biçimde tartışmamız lazım. Sponsor açığını sadece devlet üzerinden kapatmak sürdürülebilir bir durum değil.

Yasayı meclise taşıyacağız

Kulüplerimizin idari ve mali disiplini yakalamaları için yönetim kadrolarında liyakatin olması gerekiyor. Kulüplerimizin içinde bulundukları girdaptan çıkması için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak. Bu gerçekten önemli bir milat ve tarihi bir çalıştay.