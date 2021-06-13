Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon atletlere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak birinci olan Kadınlar Para Atletizm Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak birinci olan Kadınlar Para Atletizm Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak birinci olan Kadılar Para Atletizm milli takımını kutluyorum. Şampiyona boyunca harika performanslar sergileyen milli sporcularımız, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcularımızın başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
İSTANBUL,(DHA)-