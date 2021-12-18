Bakan Kasapoğlu’ndan özel sporculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 3 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalya ile tamamlayan özel sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nı 3’ü altın, 6’sı gümüş, 15’i bronz olmak üzere 24 madalyayla tamamlayan sporcu kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Milli sporcularımızın sergilediği performans ve elde ettikleri başarılar bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.”

İHA