Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 yaşında hayata gözlerini yuman Milli sporcu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Milli judocu Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhume Nurdan Almalı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."





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