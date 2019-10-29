Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda toplam 38 madalya kazanarak hem kadın hem de erkeklerde şampiyon olan Milli sporcuları tebrik etti.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, 18-27 Ekim tarihlerinde Romanya’nın Başkent’i Bükreş’te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda Milli sporcuların; 17 altın, 8 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandığı, kadın ve erkek Milli takımların Avrupa şampiyonu olduğu belirtildi.

‘Ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum’

Kasapoğlu’nun milli takımları tebrik ettiği mesajında, “Toplam 38 madalyaya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan kadın ve erkek Milli takımlarımızdaki sporcularımızı kutluyorum. Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısı ve sporcularımızın azmi, bizlere büyük mutluluklar yaşatıyor. Ay- Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında, İstiklal Marşımız’ın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” denildi.