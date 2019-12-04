Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre Kurbağalama Finalinde gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre Kurbağalama Finalinde 25.82'lik derecesi ile gümüş madalya kazanan Emre Sakçı’yı kutluyorum. Ülkemize bu alandaki ilk madalyamızı kazandıran Emre’nin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."