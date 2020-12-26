MENÜ

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23’lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan için tebrik mesajı yayımladı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
- A +
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Deniz Ertan için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23’lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yüzme branşında sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23’lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan’ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan’a başarılar diliyorum."

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...