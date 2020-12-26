Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23’lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüzme branşında sporcularımızdan gelen haberler bizleri mutlu ediyor. Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest stildeki 16:22.23’lük derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan’ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan’a başarılar diliyorum."