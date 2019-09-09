Bakan Kasapoğlu’ndan milli voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’a yenilerek ikinci olan Voleybol Milli Takımı’nı tebrik etti.

09 Eylül 2019, Pazartesi 00:05
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Bakan Kasapoğlu’ndan milli voleybolculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan’a yenilerek ikinci olan Voleybol Milli Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, final mücadelesinde Sırbistan’a 3-2 yenilen milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Ankara’da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."

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