MENÜ

Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

09 Nisan 2021, Cuma 22:33 Son Güncelleme:
- A +
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonada altın madalya kazanarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün’ü tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...