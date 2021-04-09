Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şampiyonada altın madalya kazanarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Hakan Reçber ile gümüş madalya kazanan Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün’ü tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”