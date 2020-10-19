Bakan Kasapoğlu’ndan milli motosikletçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hafta sonu yapılan yarışmalarda başarılı dereceler alarak sezonu dünya üçüncüsü ve dördüncüsü olarak tamamlayan milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu’nu kutladı.

Milli motorsikletçiler için bir tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Supersport 300 Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olan Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz ayağındaki yarışlarda da podyumda yer alarak dünya dördüncüsü olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu’nu yürekten kutluyorum. Genç sporcularımız kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Ülkemizin sporda ‘marka ülkesi’ olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Sporcularımız başta olmak üzere bu başarılarda emeği geçen herkesi tüm kalbimle tebrik ediyor, gelecekte çok daha büyük başarıları kazanmalarını canı gönülden temenni ediyorum."