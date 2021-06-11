Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa’da düzenlenen Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası’nda olimpiyat vizesi alan milli karateciler Dilara Bozan ile Eray Şamdan’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paris’te düzenlenen Karate Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda, milli sporcularımız Dilara Bozan ve Eray Şamdan Tokyo 2020 kotası alarak bizleri gururlandırdı. Böylece Tokyo 2020 sürecinde karate dalında olimpiyat vizesi alan sporcu sayımız 7’ye yükseldi. Dilara Bozan ve Eray Şamdan’ı gönülden tebrik ediyor, kendilerine Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Olimpiyat eleme turnuvasında yarın mücadele edecek Erman Eltemur’a da başarılar diliyorum."