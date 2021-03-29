Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Doha'da düzenlenen Grand Prix'de 8'inci olarak Türk eskrim tarihinin en iyi derecesini elde eden ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota alan İrem Karamete için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Grand Prix'de gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt kota almayı başaran milli sporcumuz İrem'i kutluyorum. Elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki en iyi Grand Prix derecesinin de sahibi olan milli sporcumuz göğsümüzü kabarttı. Uluslararası arenada elde edilen böyle kıymetli başarıların gençlerimize de büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, İrem Karamete'ye Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

DHA