Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli atletlerimiz önemli başarılara imza atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Paralimpik Oyunları sürecinde yarışan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu güzel derecelerin önümüzdeki organizasyonlarda da sık sık geleceğine yürekten inanıyorum."