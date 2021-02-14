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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

14 Şubat 2021, Pazar 11:10 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları kutladı. 

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli atletlerimiz önemli başarılara imza atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Paralimpik Oyunları sürecinde yarışan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu güzel derecelerin önümüzdeki organizasyonlarda da sık sık geleceğine yürekten inanıyorum."

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