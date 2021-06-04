Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda klasik yay kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.

Kasapoğlu, Mete Gazoz için "Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Yasemin Ecem Anagöz için ise "Bireysel kadınlarda olimpiyat kotası kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Ecem Anagöz'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" dedi.