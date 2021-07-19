Bakan Kasapoğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında, "Sağlık, huzur ve esenlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Dostluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği bayramlar, ’biz’ olma duygusunun ön plana çıktığı, sevgi ve saygının pekiştiği müstesna günlerdir. Bu bakımdan bayramları bütün insanlarımız için bir yenilenme fırsatı olarak görüyor ve bu coşkuyu doyasıya yaşıyor ve yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da çok önemli atılımların gerçekleştirildiği bir sürecin yaşandığını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak en önemli görevimiz, gençlerimiz kendilerini geleceğe hazırlarken, onlara kültür, sanat ve sporla ilgili her türlü imkanı sunmak, sosyal beceri ve yetkinliklerini kuvvetlendirebilecekleri hizmetlerle daima yanlarında olmaktır. Sevgili gençler? Ülke sathına yayılan dev altyapı yatırımlarıyla tüm branşlarda sporu büyütüyor, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın spora erişimini sağlıyor, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesi hususunda seferberlik niteliği taşıyan projeler gerçekleştiriyoruz. Yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımızla siz gençlerimizi, ihtiyaç duyduğunuz her konuda kapsayıcı bir hizmet yelpazesiyle buluşturuyoruz."

"Yakın zamanda olimpiyatlara uğurladığımız yıldızlarımızla, takım ve bireysel branşlarda göğsümüzü kabartan neticeler alan sporcularımızla, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdikleri başarılarla gurur kaynağımız olan gençlerimizle iftihar ediyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayal kurmakla kalmayıp onları aynı zamanda gerçeğe dönüştürmenin gayreti içerisinde olan evlatlarımızı bu ülkenin geleceği olarak görüyor, onların öncülüğünde yarınlara emin adımlarla yürüyoruz. Biliyoruz ki bu ülkenin evlatlarının elde ettiği her başarı da bizim için tıpkı kutladığımız bu mübarek Kurban Bayramı gibi birer bayram vesilesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk, barış ve kardeşlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."