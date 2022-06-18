Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında rakibi Samsunspor’u mağlup ederek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Konyaspor ’u yayımladığı tebrik mesajı ile kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde oynadığı maçlar sonucunda ING Basketbol Süper Lig ’ine yükselen Beysu Konyaspor’u kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yeşil-beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Beysu Konyaspor’a gelecek yıl mücadele edeceği ING Basketbol Süper Lig’inde başarılar diliyorum.”