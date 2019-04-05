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  • Bakan Kasapoğlu'ndan kitap ve oyuncak kampanyasına destek

Bakan Kasapoğlu'ndan kitap ve oyuncak kampanyasına destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medyada başlatılan köy okullarına kitap ve oyuncak kampanyasına destek oldu.

05 Nisan 2019, Cuma 21:01 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu'ndan kitap ve oyuncak kampanyasına destek

Sosyal medyada başlatılan köy okullarına kitap ve oyuncak götürme kampanyasına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da destek verdi. 

Kampanyaya Twitter'dan yaptığı açıklamayla destek veren Bakan Kasapoğlu, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız" paylaşımında bulundu. 

De Marke tarafından başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler kitap ve oyuncakları; "19 Mayıs Mahallesi, Sümer Sokak, Sümko Sitesi, Işıl Apartmanı M7 A Blok, Kat: 4, No:18 Kozyatağı/Kadıköy İstanbul" adresine gönderebilecek. 

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