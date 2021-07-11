Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz’ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“İki yıllık büyük hasretin ardından kavuştuğumuz ve bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koç’u yenerek 3.kez altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutluyorum. 3 gün boyunca er meydanında gerçekleştirdikleri, epik mücadeleler ile, izleyenlere Türk Pehlivanlarının heybetini gösteren tüm yiğitlerimizi tebrik ediyorum. Kel Aliço’nun, Koca Yusuf’un, Adalı Halil’in, Kurtdereli Mehmet’in emanetini bir kültür mirası olarak görüyor ve bu mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."